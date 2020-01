Schindler. La vera storia: stasera su Rai Storia il documentario sull'uomo che salvò oltre mille ebrei (Di lunedì 27 gennaio 2020) In onda stasera su Rai Storia alle 21:15, in occasione della Giornata della Memoria, il documentario Schindler. La vera Storia, sull'imprenditore tedesco che ha ispirato Schindler's List di Steven Spielberg. Schindler. La vera Storia è il documentario, in onda stasera su Rai Storia alle 21:15, che racconta la vita dell'imprenditore tedesco, Oskar Schindler, portato all'imperitura fama dal film Schindler's List, diretto da Steven Spielberg. Era un bon viveur, un contrabbandiere e un giocatore d'azzardo, un bevitore e un donnaiolo. Per i tedeschi era un fidato agente dei Servizi Segreti Militari. Il suo nome era Oskar Schindler, l'uomo che durante il nazismo salvò migliaia di ebrei. Sotto Adolf Hitler, diventò un uomo di successo, accumulando una grande ricchezza. Fu una spia al servizio dell'esercito tedesco in Cecoslovacchia e in Polonia e ... movieplayer

BisonSabrina : RT @Libreriamo: Stasera alle 21 su Iris la vera storia di Oscar Schindler, industriale tedesco, che salvò milleduecento ebrei dalla camera… - Libreriamo : Stasera alle 21 su Iris la vera storia di Oscar Schindler, industriale tedesco, che salvò milleduecento ebrei dalla… - Stasera_in_TV : RAI STORIA: (21:15) Schindler La vera storia (Documentario) #StaseraInTV 27/01/2020 #PrimaSerata #schindlerlaverastoria @RaiStoria -