Scarpe Primavera-Estate 2020: tutti i must-have della stagione (Di lunedì 27 gennaio 2020) BurberryPradaGivenchyValentino GaravaniBottega VenetaChloéMax MaraAlexander McQueenGucciCeline by Hedi SlimaneSaint Laurent by Anthony VaccarelloJacquemusMSGMBalmainMiu MiuBalenciagaEtroPhilosophy di Lorenzo SerafiniJ.W. AndersonAcne StudiosLoeweKenzoFendiHermèsMarniStella McCartneyEmporio ArmaniVersaceAlberta FerrettiRoger VivierChanelEmilio PucciDiorLouis VuittonPaul SmithThe AtticoMulberryGiorgio ArmaniErmanno ScervinoTrussardi JeansCoach NYPolliniDalle passerelle alle vetrine delle boutique, le Scarpe più belle della Primavera-Estate ci tentano con tacchi favolosi, platform vertiginose, colori vibranti e trame sofisticate. Sandali, pump, ballerine… passando in rassegna tutti i modelli delle griffe più desiderate, abbiamo individuato 5 tendenze che ci faranno palpitare questa Primavera. Intrecci preziosi. Dalle ballerine di Miu Miu, in nappa intrecciata bianca nera e argento, ... vanityfair

