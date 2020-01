Sanremo, Diodato: il testo della canzone “Fai rumore” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Diodato a Sanremo 2020: il testo e la recensione del brano “Fai rumore” Alla 70esima edizione del Festival di Sanremo ci sarà anche per la seconda volta, come Big, Diodato sul palco dell’Ariston, dove Amadeus condurrà dal 4 all’8 febbraio. Diodato partecipa con il brano intitolato “Fai rumore” il cui testo è disponibile sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in edicola dal 28 gennaio. Sul numero uscito la settimana scorsa, però, è disponibile una piccola recensione di “Fai rumore” dove si legge che la canzone in questione è una ballata romantica, cantata con voce piena, su un amore più forte di qualsivoglia fuga. Si è quasi sicuri che incanterà il pubblico così come fece con la bellissima “Adesso”. Festival di Sanremo 2020: il testo della canzone “Fai rumore” di Diodato Nella recensione del brano di ... lanostratv

