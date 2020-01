Sanremo 2020, Sabrina Salerno perseguitata dai maniaci: "Come ho ridotto uno di loro" (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sabrina Salerno, la ragazza più sexy degli anni Ottanta, torna a Sanremo ventinove anni dopo Siamo donne, che cantò nel 1991 in coppia con Jo Squillo. Il conduttore e direttore artistico Amadeus ha chiamato la cantante genovese sul palco la seconda sera (5 febbraio) e l' ultima (l' 8) Come presenza liberoquotidiano

mante : Dopo aver calato l’asso Albano e Romina al Capodanno 2020 su Rai1, Amadeus cala l’asso Albano e Romina anche a Sanr… - Raiofficialnews : #Sanremo2020, i duetti e le canzoni della serata speciale di giovedì #6febbraio ?? - fattoquotidiano : Assenteisti Sanremo, assolti in 10: fra di loro c’è anche il vigile che timbrava in mutande -