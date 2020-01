Sanremo 2020: la scenografia del Festival (Di lunedì 27 gennaio 2020) scenografia Sanremo 2020 Archi concentrici disegnano armoniche linee di luce che avvolgono il grande palco e creano geometrie ad effetto. Al centro, un’apertura con l’immancabile scalinata (ridotta ma non eliminata). Ecco la scenografia del Festival di Sanremo 2020, realizzata da Gaetano Castelli, che non firmava il palcoscenico della kermesse dal 2012. “La mia scelta - dice lo scenografo in una nota ufficiale - è stata quella di eliminare completamente le automazioni, sostituendole con elementi scenografici volumetrici progettati in modo da dilatare lo spazio scenico e acquisire la maggiore profondità possibile. E in questo spazio faccio ‘danzare’ la luce”. Castelli ha lavorato soprattutto sull’integrazione tra elementi della scenografia, apparati video e luci: “I principali, i fondali e le quinte contengono, all’interno, apparati video e sceno-luminosi che, per ... davidemaggio

