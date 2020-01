Salvini incassa la sconfitta in Emilia-Romagna e rilancia: «Vinte 8 regioni su 9: il cambio è solo rinviato» – Video (Di lunedì 27 gennaio 2020) «Mi sono alzato assolutamente soddisfatto, perché abbiamo fatto tutto quello che è umanamente possibile e anche di più». Matteo Salvini ha rotto il silenzio dopo la sconfitta alle regionali dell’Emilia-Romagna, dove il candidato Pd Stefano Bonaccini ha battuto la candidata leghista Lucia Borgonzoni, con una percentuale di 51,44% contro il 43,62%. «Ne abbiamo Vinte 8 su 9 (di regioni, ndr), poteva andare peggio», ha detto nella conferenza stampa in un hotel alle porte di Bologna. «Sono un perfezionista e avrei preferito 9 su 9. Ma ce ne sono 6 in primavera, e 4 a guida Pd. Non diamo per vinta nessuna partita, noi giochiamo per vincere». «Qui in Emilia-Romagna abbiamo fatto opposizione con 9 consiglieri fino a ieri, adesso ce ne saranno 13 o 14», ha insistito . «E’ un passaggio vuole dire che abbiamo fatto tanto e dobbiamo fare di più ci prepariamo a 5 anni di ... open.online

