Salvini ha cercato il colpo del secolo, ma ha perso la sua scommessa (Di lunedì 27 gennaio 2020) In qualsiasi altra situazione, dopo il voto di ieri la Lega starebbe festeggiando per aver strappato la Calabria al centrosinistra e aver raggiunto il miglior risultato di sempre per un candidato del centrodestra in Emilia-Romagna. In qualsiasi altra situazione, ma non in questa. L’importanza attribuita al voto emiliano, che per il centrodestra ha avuto un risultato obiettivamente positivo, potrebbe farlo vivere come una sconfitta. Dalle elezioni politiche del 2018 in poi, Salvini ha sempre portato avanti una narrazione sulla sua imbattibilità elettorale, suffragata da una serie di dati obiettivamente molto positivi per la Lega. Questa narrazione di un Salvini “capitano imbattibile” ha tuttavia subito un parziale arresto la scorsa estate, quando il suo tentativo di andare al voto dopo lo strappo con i Cinque Stelle ha invece portato alla nascita del governo ... tpi

Dicolamia019 : Aimè #salvini se l'è cercato questo tag #Salvinisuca ha commesso il grande errore di voler fare tutto da solo ecced… - manoladifabio : Cari fallowers, non politicanti, e politicamente schierati dalla parte di Salvini, state attenti a questo profilo..… - Rorocennino : RT @GianfrancoDura3: Salvini in ER ha voluto un Referendum su se stesso: lo ha PERSO, anche se ieri ha tentato di spostare il tiro. Ha cerc… -