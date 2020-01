Salvini: già siamo al lavoro per voto Roma e Milano (Di lunedì 27 gennaio 2020) Bologna – “Ci sono elezioni comunali importanti tra un anno e mezzo, due su tutte: Roma e Milano”. Lo dichiara il leader della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa sul voto di ieri per le regionali in Emilia-Romagna e Calabria, che si e’ svolta stamattina in un hotel alle porte di Bologna. Ma proprio Bologna viene ignorata nel ragionamento di Salvini sulle amministrative: nel capoluogo emiliano si votera’ nel 2021, come a Milano e Roma, ma il segretario del Carroccio non cita questa scadenza. “Stiamo gia’ ragionando per farci trovare pronti con candidati, squadre, progetti e idee sia a Roma che a Milano- afferma Salvini- perche’ per quello che ci riguarda il lavoro e’ continuo e quindi venerdi’ ci sara’ un consiglio della Lega per guardare avanti e organizzarci al meglio”. Al fianco di Salvini ... romadailynews

