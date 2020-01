Salvini è felice per la sconfitta in Emilia-Romagna: «Vincere sempre, sai che noia?» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Vincere non è importante e neanche l’unica cosa che conta. Mutuando il motto di Giampiero Boniperti (riferito alla Juventus), si può sintetizzare il concetto-chiave messo al centro da Matteo Salvini nel corso della conferenza stampa dopo i risultati elettorali in Emilia-Romagna. Il leader della Lega, al fianco di Lucia Borgonzoni, sostiene di non essere tanto deluso per la sconfitta – e la vittoria di Stefano Bonaccini e della coalizione di centrosinistra -, anche perché l’ennesima vittoria lo avrebbe annoiato. LEGGI ANCHE > Salvini cita solo la proiezione che gli conviene per l’Emilia-Romagna (quella di Vespa) «Non sono arrabbiato per questa sconfitta – ha detto Matteo Salvini rispondendo alle domande dei cronisti -. Dopo otto vittorie in altrettante Regioni, Vincere anche in Emilia-Romagna non era scontato. E poi Vincere sempre, alla lunga, annoia». Tutto il ... giornalettismo

