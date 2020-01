Salvini dopo la sconfitta in Emilia-Romagna: “Quando si voterà per le elezioni nazionali? Saperlo è nelle mani del buon Dio” (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Se ieri si fosse votato a livello nazionale il centrodestra avrebbe stravinto. Quando si voterà per le Politiche? È nelle mani del buon Dio saperlo“. A dirlo, in conferenza stampa dopo la sconfitta nelle Regionali in Emilia-Romagna, il leader della Lega, Matteo Salvini. Nei giorni scorsi l’ex ministro dell’Interno si era detto sicuro di una vittoria della candidata Lucia Borgonzoni e che, conseguentemente, avrebbe dato l’avviso di sfratto al governo guidato da Giuseppe Conte. L'articolo Salvini dopo la sconfitta in Emilia-Romagna: “Quando si voterà per le elezioni nazionali? Saperlo è nelle mani del buon Dio” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

