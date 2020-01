Sabrina Ferilli atomica: il bikini non contiene il seno, fan in delirio [FOTO] (Di lunedì 27 gennaio 2020) Icona di stile e bellezza: Sabrina Ferilli è una delle dee del cinema italiano. L’abbiamo apprezzata in parti impegnate e in commedie più leggere; Ferilli ha un talento attoriale poliedrico da fare invidia. Non solo, vanta anche una bellezza rara: mediterranea, dentro e fuori. In bikini fa impazzire i fan In questo scatto vediamo Sabrina Nazionale in bikini sfoggiare un fisico da urlo. seno abbondante e forme generose, una Venere che non si può fare altro che ammirare… complimenti! L'articolo Sabrina Ferilli atomica: il bikini non contiene il seno, fan in delirio FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

francobertelli : SABRINA FERILLI Come mai l'avete vista - LucaDellaPorta5 : Sanremo 2021 condotto da Mara Venier , Sabrina Ferilli e Maria De Filippi #DomenicaIn #Sanremo2020 - dekadanze : RT @BotElenoire: comunque io amo Sabrina Ferilli -