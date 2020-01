Rugby, Sei Nazioni 2020: i convocati dell’Italia ai raggi X. Analisi dei reparti, ritorni e novità (Di lunedì 27 gennaio 2020) Inizia sabato il Guinness Sei Nazioni 2020 e l’Italia si presenta all’appuntamento molto rinnovata. A partire, ovviamente, dal ct, con Franco Smith che ha preso il posto di Conor O’Shea e che in questo torneo vorrà dimostrare di poter essere l’allenatore dell’Italia anche in futuro, visto che attualmente è solo pro tempore. Con Smith ct, l’altra grande novità è l’assenza di Sergio Parisse, l’iconico capitano che arriverà solo nella seconda parte del Sei Nazioni, ma che di fatto è ai saluti. Tante, dunque, le facce nuove, ma anche i ritorni e le assenze nell’Italia. Vediamo ruolo per ruolo cosa ci aspetta. PRIMA LINEA Partiamo dalla prima linea e partiamo dagli assenti. Tra i piloni spicca Simone Ferrari, punto fermo nella gestione O’Shea, ma che in questo avvio di stagione è stato a lungo infortunato e, dunque, non è stato considerato. Con lui l’altro big assente è Leonardo Ghiraldini, ... oasport

zazoomblog : Calendario Sei Nazioni rugby femminile 2020: date orari programma tv. Tutte le giornate e le partite dell’Italia -… - zazoomnews : Calendario Sei Nazioni rugby femminile 2020: date orari programma tv. Tutte le giornate e le partite dell’Italia -… - intopic : Sei Nazioni, 31 gli azzurri convocati per l'esordio con il Galles -