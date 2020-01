Roma Perez: domani il giocatore sbarcherà in città (Di lunedì 27 gennaio 2020) Carles Perez è atteso in città nella giornata di domani per le visite mediche e firma sul contratto. Nuovo rinforzo per la Roma Carles Perez è pronto a sbarcare in città e diventare un nuovo giocatore della Roma. La trattativa tra la Roma e il Barcellona per Carles Perez è ormai chiusa. L’ex Barcellona domani sbarcherà in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto come nuovo giocatore della Roma. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

