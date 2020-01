Roma, Ibanez: «Posso fare il centrocampista. Fonseca? Ecco cosa mi ha detto» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roger Ibanez, giocatore appena trasferitosi alla Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso dopo la firma Intervistato da Roma TV dopo la firma, Roger Ibanez ha parlato dei suoi punti di forza e della Roma di Fonseca. Ecco le sue affermazioni. CARATTERISTICHE TECNICHE – «Sono veloce e ho la tecnica, sono abile nel colpo di testa. Solo sul campo potrò dimostrare le mie qualità. Prima di giocare come difensore centrale ho fatto il centrocampista e Posso anche ricoprire quel ruolo». SU Fonseca – «Ho parlato con lui e mi ha detto che gli sono piaciute le mie qualità, utili per poter giocare alla Roma ed è questo il motivo per cui sono venuto qui». SUL DERBY – «L’ho visto ieri. È una squadra molto tecnica, mi piace molto questo modo di far girare sempre la palla. Questo è l’aspetto che conta di più nel calcio per me». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

