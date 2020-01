Roma, Florenzi può partire: c’è l’offerta del Valencia (Di martedì 28 gennaio 2020) La Roma potrebbe perdere Florenzi nel corso del mercato di gennaio: c’è l’offerta del Valencia per il terzino La Roma e Alessandro Florenzi potrebbero definitivamente dirsi addio durante il mercato invernale. Sul terzino giallorosso è forte l’interesse del Valencia, che nella giornata di oggi ha fatto la prima offerta ufficiale. Come riportato da Sky Sport, l’agente Alessandro Lucci sta intrattenendo un fitto dialogo con la società spagnola per raggiungere un’intesa. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

