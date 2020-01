Ritrovato il corpo senza vita di Francesca Fantoni, si indaga per omicidio (Di lunedì 27 gennaio 2020) Francesca Fantoni è morta. Il corpo senza vita delle 35enne è stato rinvenuto in un parco giochi nel Bresciano. Si indaga per omicidio. BEDIZZOLE (BRESCIA) – Francesca Fantoni è morta. Le speranze di ritrovare in vita la 35enne si sono spente nella mattinata di lunedì 27 gennaio 2020 quando il suo corpo è stato rinvenuto in un parco giochi di Bedizzole, in provincia di Brescia. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine per cercare di ricostruire meglio quanto accaduto e trovare il responsabile di questo omicidio. Gli inquirenti hanno fermato un 35enne anche se non ci sarebbero riscontri per l’omicidio. Trovata morta Francesca Fantoni Il corpo senza vita di Francesca Fantoni è stato rinvenuto in un parco nel Bresciano da un carabiniere fuori servizio. Le tracce della donna si erano perse nella serata di sabato 25 gennaio, quando la giovane con un lieve ... newsmondo

