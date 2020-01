Rita Rusic, spuntano scatti bollenti dopo il video scandalo al Grande Fratello Vip: le foto (Di lunedì 27 gennaio 2020) Rita Rusic è sicuramente una delle protagoniste più discusse della casa del Grande Fratello. Ultimamente è stata al centro del gossip per un video che sta ancora oggi circolando in rete e che la ritrae (pare) in un momento di intimità personale all’interno della casa. Bellissima e senza peli sulla lingua, la produttrice cinematografica, consapevole della sua avvenenza, sul suo canale Instagram è solita pubblicare degli scatti che mettono in risalto la sua indubbia avvenenza. (Continua dopo la foto) Rita Rusic, scatti su Instagram che infiammano il web A 59 anni compiuti l’ex attrice protagonista di Attila Flagello di Dio, film girato al fianco di Diego Abatantuono, è una vera e propria bomba di sensualità e di bellezza. Fisico perfetto e curve mozzafiato, la gieffina non ha nulla da invidiare alle sue colleghe più giovani. Le sue foto, che testimoniano la sua perfezione, ... kontrokultura

GrandeFratello : Questa sera Valeria Marini tornerà nella Casa di #GFVIP e... affronterà Rita Rusic! ???? Vi aspettiamo, in prima se… - KontroKulturaa : Rita Rusic, spuntano scatti bollenti dopo il video scandalo al Grande Fratello Vip: le foto - - Fortuna230 : RT @ahoy_boy98: Un possibile diverbio tra Rita Rusic e Antonella Elia si preannuncia essere di un trash epocale! ?? Antonella: 'poi dirigi… -