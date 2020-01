Risultati Emilia-Romagna: Salvini sconfitto al quartiere Pilastro di Bologna, il luogo della citofonata al ragazzo tunisino (Di lunedì 27 gennaio 2020) Risultati elezioni Emilia-Romagna: Salvini sconfitto al Pilastro di Bologna La Lega di Matteo Salvini viene sconfitta anche nel quartiere Pilastro di Bologna, il luogo della famosa citofonata al ragazzo di origine tunisine: a rivelarlo sono i Risultati delle elezioni regionali che si sono tenute in Emilia-Romagna domenica 26 gennaio 2020. Elezioni Emilia-Romagna: successo del governatore uscente Bonaccini. Sconfitta la Lega di Borgonzoni, male il M5S Dopo Bibbiano, dunque, il leader del Carroccio perde in un altro luogo simbolo della sua campagna elettorale. Risultati elezioni Emilia-Romagna: Salvini sconfitto a Bibbiano, luogo simbolo della propaganda leghista Al Pilastro, rione periferico di Bologna appartenente al quartiere San Donato, il Partito Democratico ha ottenuto circa il 40 per cento dei consensi, mentre la Lega si è fermata intorno al 18 per cento. Il quartiere era balzato ... tpi

