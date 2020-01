Risultati elezioni regionali Emilia Romagna 2020: chi vince e chi perde? (Di lunedì 27 gennaio 2020) Risultati elezioni regionali Emilia Romagna 2020: chi ha vinto La doppia partita per le regionali, giocata tra Emilia-Romagna e Calabria era la prima tornata elettorale dell’anno. Per molti, si trattava di un voto decisivo, che avrebbe messo alla prova la stabilità del governo. Un voto politico L’estensione della contesa, perpetrata da Salvini e Meloni, ha probabilmente fatto lievitare la percezione della posta in palio e la risposta degli elettori (in particolare Emiliano-romagnoli, su cui erano puntati tutti i riflettori) è stata massiva: un incremento della partecipazione straordinaria, che passa dal 37,76% del 2014 al 67,68%. Si sottolinea come la provincia di Bologna abbia sfondato il 70% di partecipazione: un dato impressionante, considerando che le elezioni regionali (così come le Amministrative), richiamano molti meno elettori alle urne rispetto ... termometropolitico

