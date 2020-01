Risultati elezioni Emilia Romagna e Calabria, ecco cosa succede adesso (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il 26 gennaio si sono svolte le elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria. ecco com'è andata e cosa succede adesso. In Emilia Romagna il centrosinistra del governatore uscente Stefano Bonaccini ha vinto contro la Lega e la coalizione di centrodestra. Mentre in Calabria il centrodestra con Jole Santelli, di Forza Italia, ha trionfato con oltre 20 punti di distacco, strappando il governo regionale al centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle è ridotto ai minimi termini in entrambe le regioni. I Risultati elettorali, nel dettaglio Al termine di una lunga e accesa campagna elettorale, Bonaccini ha ottenuto il 51,3% dei voti contro il 43,7 di Lucia Borgonzoni, candidata presidente del centrodestra. Stefano Benini (M5S) si è fermato al 3,4%, anche meno del suo movimento che prende il 4,7; dato che conferma che in Emilia Romagna, dove è possibile, si ... gqitalia

