Ricerca e innovazione per l’agrifood nell’Area Med: 70 milioni di euro con i bandi “Prima” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ricerca e innovazione per agroalimentare e risorse idriche nel Mediterraneo, sono 70 milioni di euro le risorse a disposizione nel 2020 grazie ai bandi del programma Prima. Intanto, per i bandi 2019, ottimi i risultati dell’Italia: ha coordinato il 33% dei progetti e 34 vedono la partecipazione italiana, con un totale di 70 unità di Ricerca coinvolte e 12 mln di risorse a loro beneficio. Questi i dati diffusi dal Segretariato italiano di Prima, il programma che promuove attività congiunte di Ricerca e innovazione nel settore agrifood tra 19 Paesi del Mediterraneo, e il ministero dell’Università e della Ricerca nella cui sede a Roma, il 29 gennaio, si terrà un info-day sui bandi di quest’anno e i vincitori del 2019. All’iniziativa parteciperà anche il commissariato italiano per Expo 2020 Dubai. Nel 2019, si spiega, Prima ha alimentato con 56 milioni Ricerca e ... ildenaro

dariofrance : A qualche anno dalla riforma dei musei i risultati straordinari si vedono sempre di più grazie al lavoro dei dirett… - mecellone : RT @Luca_Gualtieri1: Correlazione tra #spesa in #ricerca e sviluppo (R&S) e crescita del PIL. #innovazione - materbi : RT @re_soil: Non c'è sostenibilità nei nostri comportamenti. Bisogna diffondere il ruolo chiave del suolo e dell’innovazione in una logica… -