Riccione, 70enne minaccia e terrorizza i vicini di casa: il giudice le vieta l'avvicinamento (Di lunedì 27 gennaio 2020) Lavinia Greci L'anziana aveva ricoperto l'ingresso dei dirimpettai persino con dei cocci di vetro. Dopo la denuncia degli inquilini esasperati, il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento Avrebbe reso la vita dei suoi vicini di casa un incubo. Con provocazioni, tormenti e persecuzioni di ogni tipo. E questi, sfiniti dai comportamenti della dirimpettaia 70enne, avrebbero preso la decisione di denunciarla per i suoi atteggiamenti. È accaduto a Riccione, in provincia di Rimini, dove per un'anziana del posto il giudice ha disposto un divieto di avvicinamento nei confronti dei suoi vicini di casa: secondo questa misura, dovrà tenersi a distanza e non potrà rivolgere loro la parola. L'origine delle provocazioni Secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, la persecuzione da parte della 70enne è iniziata poco dopo il 2016, quando la sorella della donna, che viveva ... ilgiornale

