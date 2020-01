Regionali, Zingaretti: “Oggi Salvini ha perso, il governo ne esce rafforzato”. Salvini: “Sparito il M5s, domani qualcosa a Roma cambierà” (Di lunedì 27 gennaio 2020) In Emilia-Romagna, il candidato di centrosinistra Stefano Bonaccini è in vantaggio su Lucia Borgonzoni, mentre in Calabria Jole Santelli del centrodestra stravince sul suo avversario Filippo Callipo. E i leader dei vari partiti hanno iniziato a commentare le prime proiezioni in arrivo dalle due Regioni, con un occhio alle conseguenze sul governo. “Oggi Salvini ha perso le elezioni – ha dichiarato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, davanti al Nazareno – Voleva dare una spallata al governo che invece esce rafforzato e deve andare avanti con meno litigi e più concretezza”. Una risposta alle parole del leader della Lega, Matteo Salvini, che in conferenza stampa da Bologna ha parlato di “cavalcata eccezionale”, per poi sottolineare lo scarso risultato del Movimento 5 Stelle: “Se i dati del M5s saranno confermati, il Movimento scompare dalla ... ilfattoquotidiano

