Regionali, Zingaretti: “Immenso grazie alle Sardine”. Salvini: “Sparito M5s, qualcosa a Roma cambierà”. Crimi: “Deluderemo chi ci dà per finiti” (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Il voto delle Regionali ha sempre visto il Movimento raccogliere risultati inferiori rispetto alle tornate nazionali, ma va riconosciuto che in Calabria ed Emilia Romagna i risultati sono stati inferiori alle aspettative”. Così il capo reggente M5s Vito Crimi su Facebook commenta i risultati delle elezioni Regionali. A poche sezioni dalla fine dello scrutinio, è ancora in dubbio se il Movimento 5 stelle riuscirà a piazzare qualche nome nei consigli Regionali. Ma per Crimi il bicchiere deve restare mezzo pieno, nonostante la batosta. “Questo non ci induce ad arrenderci – continua il leader pro tempore – semmai è vero il contrario. Abbiamo già avviato il lavoro di organizzazione che ci consentirà un maggiore coordinamento”. Per Crimi la soluzione è”restare uniti, non lasciarsi irretire da facili sirene”. “Chi dà per scontato il ... ilfattoquotidiano

