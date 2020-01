Regionali | Salvini | Dopo la Calabria obiettivo Puglia e Campania

Elezioni Regionali - Conte attacca Salvini : “È rimasto deluso” : Il premier Giuseppe Conte ha deciso di commentare i risultati del voto delle Regionali davanti al Quirinale ai giornalisti in attesa. In Emilia Romagna ha vinto il centrosinistra, mentre in Calabra, dove si è riconfermato il centrodestra, Conte tiene a sottolineare come la Lega non sia il primo partito. Il commento di Conte “Non era un voto sul governo: non cambio idea oggi. C’è chi ha tentato di costruire questa impostazione ed è rimasto ...

Regionali : Conte - ‘Salvini grande sconfitto - referendum su di lui’ : Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “C’è chi ha voluto fare di questo voto un referendum pro o contro il governo” e “proprio per questo comportamento che io giudico improprio, mi riferisco in particolare a Matteo Salvini, per me esce grande sconfitto da questo appuntamento elettorale. In realtà, le comunità locali hanno inteso questo come un referendum su di lui, quindi ne esce sconfitto”. Così il premier ...

Regionali - Conte : “Salvini grande sconfitto. Indegno e inaccettabile andare a citofonare additando singoli cittadini” : “È Indegno andare in giro a citofonare additando singoli cittadini. Mi ricorda pratiche oscurantiste del passato: è un ‘dagli all’untore’ che non possiamo accettare, tantomeno da chi per 15 mesi ha fatto il ministro dell’Interno e aveva una grande responsabilità di perseguire quei reati e ora ha una grande responsabilità come leader d’opposizione. Sono scorciatoie che non possiamo accettare“. Lo ha detto il premier ...

Regionali - dall?Emilia Romagna stop alla Lega. Conte : «Salvini al citofono indegno». Pd avverte M5S : Emilia Romagna al centrosinistra, Calabria al centrodestra: questo il risultato delle elezioni Regionali, che vedono il pd Bonaccini superare la leghista Borgonzoni e la forzista Santelli trionfare...

L’Emilia-Romagna indigesta. Dal Papeete alle Regionali : quando Salvini sbagli i suoi calcoli : Per ben due volte negli ultimi mesi Matteo Salvini ha provato a lanciare l’offensiva al governo (nel primo caso lui era protagonista e antagonista di se stesso) dall’Emilia-Romagna. Il risultato, in entrambi i casi, è stato molto deludente per il leghista. Dapprima lo ‘schiaffo’ del Papeete, con quella conferenza stampa in cui annunciava la fine dell’alleanza con Il Movimento 5 Stelle, mettendo la parola fine ...

Elezioni Regionali Emilia-Romagna - Conte : “Non era un voto sul governo”. E attacca Salvini : Elezioni regionali Emilia-Romagna, il commento del premier Conte Arriva direttamente dal Quirinale, dove è in corso la commemorazione per la Giornata della Memoria alla presenza di Sergio Mattarella, il primo commento del premier Giuseppe Conte ai risultati delle Elezioni regionali in Emilia-Romagna di ieri. Ai giornalisti che gli chiedono se la vittoria del governatore uscente Stefano Bonaccini possa provocare grandi cambiamenti anche a livello ...

Emilia Romagna - Salvini dopo la sconfitta alle Regionali : “Rifarei tutto - anche il citofono. Per fortuna ogni tanto perdiamo - sai che noia” : “Rifarei tutto anche il citofono, radiotelefono e il grammofono”. dopo la sconfitta in Emilia-Romagna, il segretario della Lega Matteo Salvini, in conferenza stampa insieme a Lucia Borgonzoni, non fa auto critica sulle modalità della sua campagna elettorale. “Quando si gioca si può vincere o perdere, per fortuna ogni tanto perdiamo” commenta il leader leghista. E a chi gli ricorda il discorso di chiusura di campagna a Ravenna quando disse che ...

Elezioni Regionali - Orlando : “Si è modificato l’asse politico del governo”. E con Marcucci spinge su giustizia. Salvini : “Non li vedo bene” : I risultati elettorali in Emilia-Romagna e in Calabria non stoppano solo l’avanzata della Lega, ma aprono anche nuovi scenari per l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Rapporti di forza in evoluzione, con il Partito Democratico a rivendicare la vittoria di Stefano Bonaccini, il risultato della lista in entrambe le regioni e pronto a sottolineare lo scivolone del Movimento Cinque Stelle, alleato di governo incapace di superiore la ...

Elezioni Regionali - Mentana sfotte Salvini : «Piange il citofono». Poi il siparietto con il candidato M5S : Enrico Mentana Lo sfottò di Enrico Mentana a Matteo Salvini è arrivato non appena le proiezioni elettorali hanno iniziato a profilare la vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia Romagna. In diretta su La7, nell’ambito della consueta maratona tv, il giornalista ha ironizzato sul leader della Lega – la cui candidata stava iniziando a perdere terreno – alludendo alla sua tanto discussa mossa del citofono. A solleticare il direttore ...

Regionali Emilia-Romagna 2020 - il voto ai partiti : Salvini perde - la Lega no : Regionali Emilia-Romagna 2020: Salvini ha perso la battaglia più importante, quella per la presidenza, ma la Lega vince nel voto ai partiti, conseguendo un risultato storico. Anche se manca ancora una manciata di sezioni per il risultato definitivo, la Lega ottiene il 31,94% dei voti, contro il 19,42% delle Regionali del 2014. Manca per un soffio il sorpasso del Pd, al 34,7%, quasi dieci punti sotto il risultato di cinque anni fa, quando ottenne ...

Regionali Emilia-Romagna - Merola (sindaco Bologna) : “Abbiamo fermato gli invasori. Salvini ha commesso l’errore di oscurare Borgonzoni” : “Abbiamo fermato gli invasori, ma non dobbiamo esultare troppo perché la Lega è ancora forte. Matteo Salvini ha commesso l’errore di oscurare Borgonzoni”. A dirlo, dopo la vittoria di Stefano Bonaccini alle elezioni Regionali in Emilia-Romagna, il sindaco di Bologna, Virginio Merola. L'articolo Regionali Emilia-Romagna, Merola (sindaco Bologna): “Abbiamo fermato gli invasori. Salvini ha commesso l’errore di ...

Effetto citofonata di Salvini al Pilastro di Bologna : alle Regionali la Lega non va oltre il 20% - Pd al 41% : La citofonata di Matteo Salvini al quartiere Pilastro di Bologna non sortito gli effetti sperati dal leader della Lega alle Regionali vinte da Stefano Bonaccini. Nella zona di San Donato, là dove si trova il Pilastro, la Lega non ha superato la quota del 20% di voti alle ultime elezioni Regionali, attestandosi al 19,13%. «Fino a 3 giorni fa mi chiamavano Yaya la ‘cartola’ (espressione bolognese che significa personaggio simpatico e ...

Regionali - l’Emilia resta rossa. In Calabria trionfa il Centrodestra | Salvini non sfonda - crollo M5s : I risultati definitivi delle elezioni Regionali in Emilia-Romagna e Calabria, mancano pochissime sezioni da scrutinare, sembrano soddisfare un po’ tutti, nel Centrodestra come nel centrosinistra. Alla Lega di Matteo Salvini non riesce il colpaccio in Emilia, al termine di una campagna elettorale durissima. Il leader della Lega fa però notare che per la prima volta "in 70 anni c’è stata una partita" in quella regione e che in Calabria il ...

Le reazioni dei politici dopo le elezioni Regionali in Emilia e Calabria : da Salvini a Zingaretti : Le elezioni regionali fanno emergere dei nuovi equilibri nel panorama politico italiano. Dunque non sono mancate di certo le reazioni dei politici a seguito degli importanti risultati ottenuti sia dal centro-destra, che dal centro-sinistra. A commentare sono stati sicuramente sia Matteo Salvini, leader della Lega, che Nicola Zingaretti. Ma anche dalle altre forze politiche sono arrivati commenti a seguito dei risultati. Ciò che è chiara è la ...