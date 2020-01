Regionali, l’Emilia resta rossa. In Calabria trionfa il Centrodestra | Salvini non sfonda, crollo M5s (Di lunedì 27 gennaio 2020) I risultati definitivi delle elezioni Regionali in Emilia-Romagna e Calabria, mancano pochissime sezioni da scrutinare, sembrano soddisfare un po’ tutti, nel Centrodestra come nel centrosinistra. Alla Lega di Matteo Salvini non riesce il colpaccio in Emilia, al termine di una campagna elettorale durissima. Il leader della Lega fa però notare che per la prima volta "in 70 anni c’è stata una partita" in quella regione e che in Calabria il Carroccio entra in consiglio regionale, altra novità assoluta, impensabile qualche anno fa. Nella regione tradizionalmente rossa, Stefano Bonaccini è stato riconfermato presidente mentre il governo della regione Calabria passa dal centrosinistra al Centrodestra, con la nettissima vittoria di Jole Santelli (Forza Italia), prima donna governatrice di una Regione del Sud. Il M5S invece registra un nuovo crollo dei consensi, sia in Emilia, regione in cui di ... blogo

