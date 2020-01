Regionali in Emilia-Romagna: la vittoria di Bonaccini | RISULTATI (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ecco i RISULTATI Emilia-Romagna, con le proiezioni arrivate a un livello di assestamento. Nonostante la discrepanza tra i sondaggi Opinio e quelli di SWG (la differenza tra i due dati è rilevante), si può evincere che Stefano Bonaccini sarà confermato come presidente della regione dopo le elezioni del 26 gennaio 2020. Mentre il sondaggio Opinio distanzia il candidato del centrosinistra da Lucia Borgonzoni di circa 6 punti (50,2% contro 44,4%), il sondaggio SWG prevede una distanza di otto punti (51-43). In ogni caso, il risultato prevede anche che la coalizione del centrosinistra sia al momento in leggero svantaggio rispetto a quella del centrodestra. Il segnale è che sia stato applicato con frequenza il voto disgiunto. Per quanto riguarda il M5S: la lista ha raccolto il 5%, mentre il candidato Stefano Benini arriva a malapena al 3,5%. RISULTATI Emilia-Romagna: com’è andato il ... giornalettismo

