Regionali Emilia Romagna, i risultati del voto: vince Stefano Bonaccini (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elezioni Regionali 2020 in diretta liveRegionali 2020 in Emilia-Romagna: come e quando si vota, liste e candidati I dati emersi dalle urne dell’ Emilia Romagna confermano quanto anticipato dalle proiezioni arrivate nella notte dello spoglio: Stefano Bonaccini è stato confermato governatore, battendo così la candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni. Il candidato del centrosinistra ha ottenuto il 51,4% contro il 43,% dell’avversaria leghista. Non va oltre il 3,4% il candidato del M5s, Simone Benini. Lo spoglio concluso ha certificato un risultato migliore per Bonaccini anche rispetto a quello delle liste che lo sostenevano, i partiti di centrosinistra infatti hanno raccolto il 48,1%. Al contrario, per la leghista Borgonzoni le liste hanno ottenuto una percentuale maggiore, raccogliendo il 45,4%. Di poco meglio del candidato presidente anche la lista dei Cinque ... open.online

Tommasolabate : Salvini dice che in Emilia “dopo 70 anni c’è stata partita”. Non è così. Bonaccini ha preso una percentuale più alt… - fanpage : #ElezioniEmiliaRomagna Matteo Salvini ha iniziato presto: alle 7 ha già violato il #silenzioelettorale - SkyTG24 : #ElezioniRegionali Ecco come si è distribuito il voto, comune per comune e provincia per provincia, in… -