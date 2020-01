Regionali Emilia-Romagna: Elly Schlein batte tutti con 22 mila voti (Di lunedì 27 gennaio 2020) La vincitrice in termini di preferenze delle elezioni Regionali in Emilia-Romagna, che hanno visto la riconferma di Stefano Bonaccini come presidente, è senz’altro Elly Schlein. La ex europarlamentare dem ha infatti totalizzato oltre 22.000 voti nei tre collegi in cui era candidata. Elly Schlein alle Regionali in Emilia-Romagna Candidata nella lista Emilia-Romagna Coraggiosa, ecologista, progressista in appoggio di Bonaccini, la Schlein ha preso 15.975 preferenze a Bologna, 3.896 a Reggio Emilia e 2.227 a Ferrara. Un record, se si pensa che nel capoluogo di regione è stata più votata di Raffaele Donini, assessore di Bonaccini ed ex segretario del Partito Democratico cittadino. Nonostante l’immensa campagna elettorale, è infatti stato scelto soltanto da 13.786 cittadini. La35enne è riuscita a convincere gli elettori girando tutte le province in cui era candidata e ... notizie

