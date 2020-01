Regionali Emilia Romagna, Borgonzoni: “Grande risultato, regione era contendibile. Spiace che Bonaccini mi attacchi anche stasera” (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Io voglio ringraziare tutte le persone che sono andate a votare, molto più di cinque anni fa, è stata una campagna elettorale che mi ha visto girare tutta la regione e sollevare tanti problemi a cui continueremo a dare risposte. Mi Spiace vedere che Bonaccini non ha perso occasione anche questa sera per cercare di attaccare e screditarmi, questo Spiace”. Lo ha detto Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra in Emilia-Romagna, parlando al comitato elettorale della Lega e commentando i risultati delle Regionali che la vedono sconfitta dall’avversario Stefano Bonaccini. “È stato un grande risultato, per la prima volta per la storia questa regione era contendibile, continueremo a lavorare” L'articolo Regionali Emilia Romagna, Borgonzoni: “Grande risultato, regione era contendibile. Spiace che Bonaccini mi attacchi anche stasera” proviene da Il ... ilfattoquotidiano

