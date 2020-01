Regionali Emilia Romagna, Bonaccini: “Risultato incredibile. Fatto campagna elettorale senza gettare fango dall’altra parte” (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Abbiamo Fatto questa campagna elettorale con la consapevolezza di dover far tornare chi era rimasto a casa. Ora la partecipazione l’abbiamo recuperata e abbiamo recuperato un dato molto importante per il centrosinistra”. Lo ha detto Stefano Bonaccini,commentando i risultati delle elezioni Regionali nel corso di una conferenza stampa nel suo comitato elettorale. Bonaccini è stato accolto tra applausi e cori dei suoi sostenitori e del suo staff. “Gli esponenti della Lega mi invitavano a fare le valigie. Io ho sempre consigliato di essere prudenti, perché l’arroganza non paga mai” L'articolo Regionali Emilia Romagna, Bonaccini: “Risultato incredibile. Fatto campagna elettorale senza gettare fango dall’altra parte” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

