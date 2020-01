Regionali Emilia Romagna: Bonaccini batte la Lega (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elezioni Regionali 2020 in diretta liveRegionali 2020 in Emilia-Romagna: come e quando si vota, liste e candidati Si sono chiuse le urne dell’ Emilia Romagna, chiamata a scegliere il nuovo presidente. Dopo le prime proiezioni il verdetto è ormai certo: Stefano Bonaccini è stato riconfermato alla guida della regione. Ma per l’ufficialità si attendono i risultati raccolti anche dal sito del Viminale 06.47 – 27 gennaio - A scrutinio quasi completo, Bonaccini si attesta al 51,3%, mentre Bonaccini resta staccata al 43,7%. Terzo il candidato del M5s Simone Benini al 3,4%. Per quanto riguarda le preferenze raccolte dalle liste, il centrosinistra è al 48%, il centrodestra al 45,4%, i Cinque stelle 4,7%. 02.48 – 27 gennaio - L’ironia via Twitter del numero due del Pd, Andrea ... open.online

