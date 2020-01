Regionali: Caronia (Lega), ‘sinistra ha dimenticato il Sud’ (Di lunedì 27 gennaio 2020) Palermo, 27 gen. (Adnkronos) – “I commenti trionfalistici dei politici di sinistra confermano che quella parte politica ha dimenticato del tutto il Sud e perso il contatto con la realtà. Nessuno infatti che commenti il risultato straordinario del centrodestra in Calabria e nessuno che analizzi in modo serio il voto in Emilia, al di là dell’indiscutibile successo personale del presidente della Regione uscente”. Così il vice presidente del gruppo della Lega all’Ars Marianna Caronia commenta le Regionali in Emilia Romagna e Calabria. “In Emilia si è rotto il monopolio culturale, politico e istituzionale del Pd – aggiunge – La rottura di un’egemonia, testimoniata dall’enorme affluenza e dal superamento del 40% per la prima volta per le forze di centrodestra. Entrambi i risultati sono e saranno portatori di nuovi successi per ... calcioweb.eu

TV7Benevento : Regionali: Caronia (Lega), 'sinistra ha dimenticato il Sud'... -