Regionali Calabria: è trionfo centrodestra. Jole Santelli prima donna governatrice del sud (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elezioni Regionali 2020 in diretta liveRegionali 2020 in Calabria: come e quando si vota, liste e candidati I risultati che emergono dalle urne, a scrutinio verso la conclusione, confermano quanto anticipato sin dalle prime proiezioni in Calabria, dove la candidata del centrodestra Jole Santelli ha largamente battuto lo sfidante del centrosinistra Pippo Callipo. Il candidato del M5s, Francesco Aiello, rischia invece di non superare la soglia di sbarramento, fissata all'8% dalla legge elettorale calabrese. Stessa sorte per il candidato civico Carlo Tansi. 06.28 – 27 gennaio - Con oltre la metà delle sezioni scrutinate, la candidata del centrodestra Santelli si attesta al 56%, mentre Callipo per il centrosinistra non va oltre il 30%. Segue Aiello per il M5s al 7,3%, e poi il civico Tansi al 6,4%. Alle Regionali in Calabria ...

