Regionali 2020, Centrosinistra vince in Emilia Romagna, in Calabria vittoria Forza Italia (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma - Stefano Bonaccini Centrosinistra vede la vittoria su Lucia Borgonzoni candidata del Centrodestra nella corsa per la presidenza dell'Emilia Romagna, una sfida che ha assunto significati politici nazionali. La seconda proiezione Rai dà il governatore Pd uscente, sostenuto dal Centrosinistra, al 48,6%, la sua rivale leghista con il centrodestra al 45,5 per cento. Un distacco di tre punti che resta costante mentre procede lo spoglio delle schede e che porta sia Matteo Salvini che Giorgia Meloni ad intravedere la sconfitta. "Salvini ha perso, il governo esce rafForzato", esulta Nicola Zingaretti. Ma l'implosione di M5S - con Simone Benini al 4% in Emilia Romagna - preoccupa l'alleanza a quattro che regge l'esecutivo. Partita invece ampiamente chiusa a favore di Jole Santelli in Calabria: la candidata di Forza Italia per il centrodestra ... abruzzo24ore.tv

