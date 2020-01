Regime forfettario 2020: requisiti, come funziona e le cause di esclusione (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tutte le novità e le caratteristiche del Regime forfettario 2020 insieme alle differenze con il Regime ordinario per le partite IVA. Regime forfettario 2020: come funziona? Il Regime forfettario è il Regime fiscale “naturale” per i soggetti persone fisiche che aprono una partita IVA. A confermarlo è Agenzia delle Entrate che definisce il Regime come: “destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni … prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili”. L’agevolazione più importante riguarda l’applicazione di una flat tax con aliquota al 15% che sostituisce IRPEF (e relative addizionali regionali e comunali) e IRAP. L’imposta sostitutiva riguarda i soggetti che hanno un fatturato annuo inferiore ai 65mila euro. La convenienza della flat tax si misura considerando che l’IRPEF, imposta progressiva per scaglioni, prevede ... notizie

