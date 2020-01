Regime forfetario 2020: come cambia, novità e requisiti (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il Regime forfettario, è stato oggetto di alcune modifiche da parte dell’ultima Legge di Bilancio (Legge 160 del 27 dicembre 2019). Il Regime contabile che come noto è rivolto alle persone fisiche titolari di reddito d’impresa, arti e professioni, aveva già subito importanti modifiche con la precedente Legge di Bilancio (2019) tra le quali l’innalzamento della soglia dei ricavi e dei compensi fino a 65.000 euro. La Legge di Bilancio 2020, ha previsto la reintroduzione di due vincoli, più stringenti rispetto al passato, e ha abolito la disposizione dettata dalla Legge di Bilancio 2019, che aveva istituito, a decorrere da quest’anno, un Regime di favore (Flat Tax del 20%) per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nel periodo d’imposta precedente, avessero conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100mila euro. come funziona il ... leggioggi

fisco24_info : Regime forfetario ad accesso (più) limitato: La legge di Bilancio 2020 ha introdotto (o, meglio, reintrodotto) un u… - LavoroFisco : Partita Iva e regime forfetario: chi sono gli esclusi (e cosa fare per rientrare) - calendaschese : Ricapitolando, chi nel 2019 ha superato questo limite è fuori dal regime forfetario già dal 1° gennaio… -