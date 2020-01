Referendum costituzionale. Il 29 marzo il voto sul taglio dei parlamentari (Di lunedì 27 gennaio 2020) Si svolgerà il 29 marzo il Referendum sulla riforma costituzionale per il taglio dei parlamentari. La data è stata indicata dal Consiglio dei ministri, come si apprende da fonti di... ilmattino

Agenzia_Ansa : #Referendum il governo indica la data del 29 marzo. Riguarderà la riforma costituzionale per il taglio dei parlame… - TgLa7 : Il #Consigliodeiministri ha deciso di indicare la data del 29 marzo per il #referendum sulla riforma costituzionale… - redazioneiene : Ai seggi anche una donna dell'#EmiliaRomagna che votò per il referendum costituzionale che fece nascere la nostra R… -