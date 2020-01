Referendum costituzionale, il 29 marzo il voto sul taglio dei parlamentari. Conte: «Nessun legame con il governo» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Si svolgerà il 29 marzo il Referendum sulla riforma costituzionale per il taglio dei parlamentari. La data è stata indicata dal Consiglio dei ministri, come si apprende da fonti di... ilmattino

TgLa7 : Il #Consigliodeiministri ha deciso di indicare la data del 29 marzo per il #referendum sulla riforma costituzionale… - Agenzia_Ansa : #Referendum il governo indica la data del 29 marzo. Riguarderà la riforma costituzionale per il taglio dei parlame… - redazioneiene : Ai seggi anche una donna dell'#EmiliaRomagna che votò per il referendum costituzionale che fece nascere la nostra R… -