Reddito di cittadinanza, la vera sfida da vincere: facciamo chiarezza (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il Reddito di cittadinanza introdotto lo scorso anno nel nostro Paese è ormai una realtà consolidata, che nei mesi ha consentito a molte famiglie di poter beneficiare di un contributo economico che in molte di queste si è tradotto in un aiuto concreto alle spese del menage familiare. Una misura attesa che al di là di una propaganda politica trova d’accordo anche l’Unione Europea che da tempo strigliava l’Italia circa l’attuazione di una misura di contrasto alla povertà. Misura esistente, seppur con criteri e requisiti diversi, anche in altre parti del mondo e dentro e fuori i confini dell’Europa. In Italia partito in fretta, nei mesi ha iniziato a sviscerare alcuni contorni, come la piattaforma “GEPI” per gli operatori sociali, che impone di contattare i nuclei familiari per delineare un’analisi preliminare, tesa a conoscere il nucleo familiare e le esigenze che possono emergere. In ... ildenaro

Mov5Stelle : Il Reddito di Cittadinanza che oggi aiuta circa 2 milioni e mezzo di persone è una realtà che nessuno avrebbe mai i… - chedisagio : Emilia-Romagna, lì dove tutto nacque : @Mov5Stelle al 4%. Calabria, «patria» del reddito di cittadinanza: @Mov5Stelle al 6% - sole24ore : Il flop M5S in Calabria: meno elettori che percettori di reddito di cittadinanza -