Raoul Bova irriconoscibile: ingrassato non sembra lui [FOTO] (Di lunedì 27 gennaio 2020) Siamo sempre stati abituati a vederlo super sexy, in forma, a considerarlo un sex symbol italiano, anzi, IL sex symbol italiano, ma tutti hanno diritto a lasciarsi un po’ andare… e questa volta è toccato a Raoul! Sia chiaro, resta sempre uno degli uomini più belli che il cinema e la televisione italiana abbiano mai conosciuto, ma con qualche chilo in più… Paparazzato con la pancetta Il giornale di Alfonso Signorini, “Chi“, riesce sempre a svelare gossip succosi; tra questi c’è la pancetta di Raoul Bova. In questi scatti vediamo l’attore senza la sua consueta tartaruga, ma con qualche chilo in più. Saranno state la vacanza, il mare e il relax… chissà! L'articolo Raoul Bova irriconoscibile: ingrassato non sembra lui FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

viverevdomani : Unpopular opinion: Riccardo Scamarcio e Raoul Bova esteticamente non mi dicono un granché. - severusmagiustu : Quando parliamo di attori italiani scarsi abbiamo Riccardo Scamarcio che viene direttamente insieme a Raoul Bova. #ctcf - Scemadiguerra : @NetflixIT qualcuno mi sa dire la differenza tra queste due “La regina del Sud” ? Una so che c’è raoul Bova ma io s… -