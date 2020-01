Ragazzino cinese insultato, il sindaco di Cesano Boscone: “Allarmante l’indifferenza degli adulti” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dopo gli insulti a un Ragazzino di 13 anni di origini cinesi durante una partita di calcio a Cesano Boscone, in provincia di Milano, Fanpage.it ha contattato il sindaco del comune per parlare dell'episodio. Il primo cittadino ha condannato il gesto, puntando il dito sugli adulti che vi hanno assistito: "La loro indifferenza è allarmante". Al 13enne era stato augurato anche di "prendere il coronavirus", che sta mietendo diverse vittime in Cina. fanpage

