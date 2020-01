Questa custodia per iPhone incorpora dei LED per illuminare foto e selfie (Di lunedì 27 gennaio 2020) L'accessorio si applica agli smartphone della serie iPhone come una comune cover, ma grazie a quattro strisce led sui bordi può illuminare i soggetti davanti alla fotocamera principale e a quelle frontale meglio di quanto farebbe il sistema flash integrato. Una ricarica garantisce mezz'ora di illuminazione. fanpage

antdalessandro : @gaiatortora Sig.ra Gaia, questa sua posizione, benché giustificata da drammi familiari, non regge sul piano giurid… - roxsasso : @gaiatortora La custodia cautelare interviene quando: c'è pericolo di fuga, di inquinamento delle prove e reiterazi… - ninomio55 : Quanta mistificazione su Travaglio In custodia cautelare possiamo finire tutti quanti e tutti quanti siamo presunt… -