Psg, Tuchel non è preoccupato: «Icardi? Tornerà a segnare» (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’allenatore del Paris Saint Germain, Thomas Tuchel, ha parlato della situazione riguardante Mauro Icardi Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint Germain, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lille. L’attaccante argentino manca da un paio di settimane alla voce marcatori nei tabellini ma l’allenatore tedesco non è preoccupato. «Icardi? Brutto momento, ma deve avere fiducia. preoccupato? Fare gol è sempre la cosa più importante per gli attaccant. L’ho già detto tante volte, non c’è nulla di più importante per una punta, per un numero nove come Mauro, del fare gol. Sono sicuro che se continuerà a lavorare duro e a rimanere calmo resterà importante per noi e Tornerà a segnare». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

