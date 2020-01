Previsioni Meteo, forti venti da Ovest e temperature elevate in settimana. Locale maltempo nelle Regioni tirreniche, tanta neve sulle Alpi (Di lunedì 27 gennaio 2020) Previsioni Meteo – Il tentativo anticiclonico di egemonizzare anche gli ultimi giorni di gennaio fallirà. A evitare che la fase più fredda dell’anno possa vivere anomale condizioni di tempo stabile e mite, saranno le correnti nord-occidentali che, in qualche modo, infastidiranno l’alta pressione costretta, almeno temporaneamente, a ritirarsi con i massimi verso il Mediterraneo sudoccidentale e il territorio nordafricano. Anzi, sul Centro Nord Europa il flusso perturbato Atlantico prevarrà di gran lunga sull’alta pressione, piazzando un nucleo freddo subpolare in transito nelle prossime 48/66 ore, nucleo che disseminerà piogge, tanto vento e anche nevicate fino a quote basse tra Est Francia, Centro-Sud Germania e tutti i settori alpini. Il nucleo freddo subpolare non riuscirà a penetrare efficacemente nel bacino centrale del Mediterraneo per l’alta ... meteoweb.eu

