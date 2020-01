Previsioni Meteo Aeronautica Militare: il bollettino fino al 2 Febbraio (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino al 2 Febbraio 2020. Oggi al Nord: sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti sulla Liguria e pianura padana per nubi basse o nebbie in banchi; nel corso della giornata nubi in aumento sul settore occidentale con locali deboli piogge sulla Liguria con tendenza ad un rapido peggioramento con precipitazioni che si estenderanno anche al Piemonte, Valle D’Aosta, e successivamente nella notte anche a Lombardia e Veneto; neve sui rilievi a quote superiori ai 1300-1500 mt. Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna e Lazio; parzialmente nuvoloso altrove con nebbie in banchi nottetempo ed al mattino nelle valli, pianure e litorali, in dissolvimento diurno; nel corso della giornata nuvolosita’ in generale aumento su tutte le regioni ... meteoweb.eu

