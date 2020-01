Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso furiosa: “siamo stati truffati, mi fai veramente schifo” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Una Barbara d’Urso piuttosto furiosa quella che oggi ha annunciato durante Pomeriggio Cinque di aver subìto, insieme alla produzione, una sorta di truffa. Il tutto è accaduto durante lo spazio dedicato agli aiuti che i telespettatori possono dare alle persone in stato di necessità. Protagonista della storia una signora di 89 anni che da Cinque anni vive in un garage, a Roma. A Pomeriggio Cinque sarebbe arrivata un’offerta da parte di un benefattore, il quale si sarebbe fatto avanti per mettere a disposizione un alloggio per la signora. Peccato però che all’indirizzo indicato dalla persona misteriosa in questione non si sia presentato nessuno. L’inviata di Pomeriggio Cinque si è ritrovata infatti davanti ad una villa fatiscente, da sola. La reazione di Barbara d’Urso non si è fatta quindi attendere È ovvio che ci troviamo davanti ad un ... trendit

