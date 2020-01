Politano è arrivato alle 10 a Villa Stuart, in corso le visite mediche (Di lunedì 27 gennaio 2020) Matteo Politano è di nuovo a Villa Stuart. Dodici giorni dopo le visite mediche fatte per il passaggio alla Roma, il calciatore dell’Inter ci riprova con destinazione Napoli, ma questa volta tutto dovrebbe andare per il verso giusto. L’esterno è atteso dopo alla sede della Filmauro per la firma del contratto che lo legherà al Napoli per quattro anni. Le cifre dell’operazione: prestito fissato a 2 milioni fino a giugno, riscatto obbligatorio a 20 milioni più bonus per altri 2 milioni per un totale di 24 milioni. L'articolo Politano è arrivato alle 10 a Villa Stuart, in corso le visite mediche ilNapolista. ilnapolista

