Pjaca Cagliari: rinviate le visite mediche per l’attaccante croato (Di lunedì 27 gennaio 2020) Pjaca Cagliari: sono state rinviate le visite mediche per l’attaccante croato della Juventus che è in procinto di trasferirsi in Sardegna Slittano le visite mediche di Marko Pjaca a Villa Stuart prima di trasferirsi in Sardegna e vestire la maglia del Cagliari. Come riportato da Sky Sport, le visite mediche sono state rinviate a mercoledì o giovedì. Sembra però tutto sotto controllo tra Cagliari e Juventus: l’attaccante croato si trasferirà in Sardegna in prestito per 18 mesi, con riscatto fissato a favore del Cagliari. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

