Perde cellulare dopo aver tentato rapina: denunciato (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma – Questo il piano ideato da due 34enni per metter a segno un furto in una tabaccheria a San Giovanni, in via Magna Grecia : il primo avrebbe dovuto distrarre la titolare, chiedendole informazioni ed allontanandola dal bancone, l’altro ne avrebbe approfittato per rovistare nella cassa e portare via il denaro. Le cose tuttavia sono andate diversamente. Sorpreso da una cliente, che ha richiamato con le sue urla la titolare, il ladro con il sacchetto dei soldi nelle mani ha provato in tutti i modi a divincolarsi dalla stretta della proprietaria, che tentava di bloccarlo. A questo punto, per guadagnare la fuga piu’ velocemente, l’uomo, non ha avuto altra scelta se non quella di lasciare, maldestramente, il telefono nelle mani della donna; permettendo cosi’ agli investigatori del commissariato San Giovanni di risalire alla sua identita’. Il volto ... romadailynews

